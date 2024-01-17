Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства

У вівторок, 16 січня, в Івано-Франківську під час конфлікту чоловік побив до смерті дружину, а потім вкоротив собі віку у сусідній кімнаті. Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства.

Як повідомили ZAXID.NET в поліції Івано-Франківської області 17 січня, на 102 подзвонила мешканка Полтавської області і розповіла, що її син та невістка не виходять на зв'язок. До помешкання подружжя скерували наряд поліції.

«У квартирі поліцейські виявили тіла двох людей без ознак життя: 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. Для з'ясування обставин на місце події одразу виїхали керівництво ГУНП в Івано-Франківській області, слідчі та спеціалісти-криміналісти Слідчого Управління обласної поліції та всі профільні служби. На тілах подружжя поліцейські виявили тілесні ушкодження. З місця події вилучили речові докази, які надалі скерують на проведення відповідних експертиз. Правоохоронці провели всі першочергові слідчі дії», – інформують у поліції.

За попередньою версією слідства, між подружжям відбувся конфлікт, під час якого чоловік побив дружину. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля франківець пішов у сусідню кімнату та вчинив самогубство.

Тіла подружжя направлені на судово-медичну експертизу. Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства.