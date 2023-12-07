Поліція Прикарпаття затримала 48-річного мешканця села Іваниківка Богородчанської громади, який з ревнощів побив до смерті 51-річного чоловіка. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 грудня, тіло 51-річного мешканця Богородчанської громади виявив брат. Правоохоронці встановили, що чоловік помер від тяжких тілесних ушкоджень.

«На місці події поліцейські провели обшук. Вилучили одяг, мобільний телефон, фрагменти сліду пальця руки тощо. Відтак оперативно з’ясували, що напередодні між загиблим та 48-річним мешканцем села Іваниківка, який прийшов до нього додому, відбувся конфлікт на ґрунті ревнощів. Чоловік завдав декілька ударів по голові, від яких потерпілий помер», – інформують у поліції.

Підозрюваного у вбивстві затримали. 48-річний чоловік раніше не судимий. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.