Від побоїв 44-річна мешканка Долини загинула

У місті Долина на Івано-Франківщині 41-річний чоловік з ревнощів тяжко побив свою 44-річну приятельку. Від отриманих травм вона померла. Винуватця вже затримала поліція.

За даними поліції Івано-Франківської області, трагедія сталася 6 листопада у Долинському районі. Між 44-річною померлою та 41 -річним чоловіком стався конфлікт на ґрунті ревнощів, який переріс у бійку. Чоловік завдав численні тілесні ушкодження приятельці. Від отриманих травм мешканка Долини померла. Чоловік у скоєному зізнався.

Його затримали та повідомили про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.121 ККУ). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.