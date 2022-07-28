27-річного Петра Ключковича нападник Максим Абель вбив кишеньковим ножем

Мешканця Сваляви Максима Абеля ув’язнили на 10 років за вбивство 27-річного Петра Ключковича. Інцидент стався в кінці грудня 2020 року в селі Неліпино. За даними слідства, тоді 35-річний Максим Абель через ревнощі кілька разів вдарив свого знайомого кишеньковим ножем. Потерпілий помер по дорозі в лікарню. Після вбивства чоловік намагався скоїти самогубство. У суді свою вину Максим Абель не визнав, зазначив, що не пам’ятає вбивства, бо втратив свідомість і прийшов до себе вже перебуваючи у СІЗО.

Про вирок Максиму Абелю стало відомо у середу, 27 липня, після повідомлення прес-служби Закарпатської обласної прокуратури. Як інформують у прокуратурі, вбивство сталося напередодні Нового року під час конфлікту між чоловіками через ревнощі. Максим Абель вдарив свого суперника кишеньковим ножем у живіт. Поранений намагався втекти, однак нападник наздогнав його за і вдарив ще кілька разів у шию та груди. Швидку на місце події викликали сусіди, потерпілий помер по дорозі в лікарню.

Як зазначається у вироку Свалявського районного суду, Максим Абель, працівник будівельного магазину «Максібуд», зранку 31 грудня 2020 року прийшов до будинку своєї колишньої 22-річної дівчини і ножем вбив свого знайомого, 27-річного Петра Ключковича, з яким дівчина мала стосунки. Відомо, що потерпілий працював в ІТ-сфері та розпочав зустрічатися з дівчиною буквально за кілька днів до інциденту.

Після вбивства Максим Абель намагався покінчити життя самогубством: поліція виявила його у ванній із порізаними руками. Підозрюваного доставили до лікарні, згодом – арештували.

Під час суду 35-річний закарпатець свою вину у вбивстві 27-річного Петра Ключковича не визнав. Чоловік пояснив, що познайомився з потерпілим всього за кілька днів до інциденту через свою колишню дівчину. Після знайомства вони втрьох провели час до ранку 30 грудня, далі потерпілий відвіз Максима Абеля на роботу. Вже ввечері дівчина у телефонній розмові зі своїм колишнім повідомила, що наразі перебуває із новим знайомим і додому повернеться пізно, а зранку 31 грудня, обвинувачений збирався на роботу, побачив, що дівчина з новим хлопцем приїхали додому.

Між чоловіками виникла сварка. Обвинувачений у суді розповів, що всіх обставин події не пам’ятає, бо втратив свідомість після і прийшов до тями лише 4 січня, перебуваючи у СІЗО в Мукачеві.

«Обвинувачений зазначив, що у процесі сварки з потерпілим поводив себе стримано, насильницьких дій щодо Петра Ключковича не вчиняв. Ствердив, що під час конфлікту у кишенях його одягу знаходилися ручка, маркер, канцелярський ніж, печатка складника та складний кишеньковий ніж. Факт підписання ним протоколу затримання він не пам’ятає, однак вважає, що не зміг би підписати документ, позаяк мав пошкоджені руки», – йдеться у вироку.

Суддя Свалявського районного суду Павло Уліганинець визнав Максима Абеля винним за ч. 1 ст. 115 КК У призначив йому 10 років позбавлення волі. Термін відбуття покарання засудженому рахуватимуть із дня затримання – з 31грудня 2020 року. Також обвинувачений повинен відшкодувати понад 26 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.