За вбивство сина 30-річному закарпатцю загрожує довічне позбавлення волі

Поліція затримала 30-річного мешканця Закарпатської області, якого підозрюють у вбивстві сина. Інцидент стався в одному із сіл Тячівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік у своєму будинку кілька разів вдарив ножем сина. Хлопчику було один рік і 10 місяців. Медики, які прибули на місце, вже не змогли допомогти дитині. Після скоєного батько втік до лісу і там переховувався, поки його не затримали. Про мотиви вчинку чоловіка наразі не повідомляється. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про смерть хлопчика ввечері суботи, 23 липня, правоохоронцям повідомили місцеві лікарі. За даними медиків, смерть дитини настала внаслідок численних ударів по тілу ножем. На місці події, у Тячівському районі, поліцейські встановили, жорстоке вбивство вчинив батько дитини, який втік.

«Перебуваючи в кімнаті власного будинку, чоловік наніс малолітньому синові численні удари ножем. Інші члени родини в момент вбивства знаходилися на подвір’ї будинку. Побачивши, як чоловік раптово вибіг з будинку, зайшли всередину до дитини, де і виявили хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Рідні викликали медиків, проте останні вже нічим не змогли допомогти дитині», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік після вбивства дитини переховувався у лісі поблизу села. Його затримали, наразі 30-річний закарпатець перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство малолітньої дитини). За скоєне чоловікові загрожує довічне ув’язнення.