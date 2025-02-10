Після вбивства дитини закарпатець переховувався у лісі поблизу села

Тячівський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Продана винним у вбивстві свого малолітнього сина. За скоєне закарпатцеві призначили довічне ув’язнення.

Вирок винесли 5 лютого. Йдеться про злочин, що трапився влітку 2022 року у селі на Тячівщині. Обвинувачений у своєму будинку кілька разів вдарив ножем сина. Дитині був рік і 10 місяців. Під час інциденту інші члени родини були на подвір’ї. Вони помітили, як Василь Продан раптово вибіг з помешкання, зайшли всередину та виявили там дитину з численними ножовими пораненнями.

Рідні викликали «швидку», проте лікарям врятувати хлопчика не вдалося. Після скоєного обвинувачений втік до лісу і там переховувався, поки його не затримали.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 10 лютого, весь період досудового розслідування обвинувачений був під вартою. За умисне вбивство малолітньої дитини суддя Мирослава Стецюк призначила Василеві Продану довічне ув’язнення. Засуджений має сплатити 21,8 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.