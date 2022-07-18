За скоєен братам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали двох братів, яких підозрюють у вбивстві літнього подружжя у селі Ставчани. Попередньо відомо, що чоловіки віком 26 та 18 років пробралися вночі на дачу, що належала подружжю із Чернівців, та намагалися обікрасти будинок. Брати не очікували, що господарі будуть на місці. 82-річного чоловіка та його 79-річну дружину вдарили сокирою по голові. Від травм обоє потерпілих загинули на місці. За скоєне обом братам загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Вбивство у селі Ставчани сталося у четвер, 14 липня. Про виявлення тіл на дачі правоохоронцям повідомили місцеві мешканці. На тілах померлих були видимі тілесні ушкодження. Вже у суботу, 16 липня, поліцейські затримали підозрюваних у вбивстві – двох місцевих жителів, рідних братів віком 26 та 18 років.

«З’ясувалося, що зловмисники навідалися до пенсіонерів вночі з метою заволодіння їхнім майном. Однак не розраховували, що господарі будуть вдома. Брати завдали удари обухом сокири по голові пенсіонерам, унаслідок яких вони померли. Знаряддя злочину зловмисники сховали у власному домогосподарстві. Чоловіки забрали гроші і інше майно – попередньо на загальну суму 15 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні поліції.

Обох братів підозрюють у злочинах за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб, з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.