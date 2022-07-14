На місці події працює поліція, криміналісти та кінологи, причтених до вбивства розшукують

На дачі у селі Ставчани поліція виявила тіла 83-річного чоловіка та його 79-річної дружини. Обоє загиблих – мешканці Чернівців, які приїхали до себе на дачу. На тілах подружжя поліцейські виявили ушкодження. На місце події виїхало керівництво управління Нацполіції з Чернівців. Причетних до вбивства наразі розшукують.

Як повідомляє прес-служба поліції Чернівецької області, про виявлення тіл у будинку в селі Ставчани у четвер, 14 липня, правоохоронцям повідомили місцеві мешканці. За даними поліції, на тілах померлих були видимі тілесні ушкодження.

Загиблими виявилися двоє мешканців Чернівців – 83-річний чоловік та його 79-річна дружина. Відомо, що літнє подружжя приїхало на свою дачу у Ставчани. Наразі поліція розшукує причетних до вбивства.

«Місцеві жителі виявили в будинку мертвими чоловіка та його дружину. На тілах померлих були видимі тілесні ушкодження. Співробітники поліції встановили особи загиблих – 83-річний чоловік і 79 річна жінка, які проживали в Чернівцях. Попередньо, подружжя приїхало у Ставчани на дачу», – йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські оглядають тіла померлих, будинок і прилеглу територію, встановлюють і опитують імовірних свідків та очевидців. На місці працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологічної служби та спеціалісти-криміналісти.