Обвинувачений частково визнав свою вину, зазначивши, що захищався

22-річного мешканця Івано-Франківська засудили до дев’яти років позбавлення волі за вбивство знайомого у новорічну ніч. Інцидент стався 1 січня 2019 року, коли тоді ще 19-річний франківець під час п’яної сварки через з’ясування стосунків смертельно поранив ножем свого 25-річного товариша. Потерпілий помер у лікарні, нападника патрульні затримали того ж дня. У суді юнак лише частково визнав свою вину, пояснивши, що захищався і не провокував конфлікт.

Як зазначається у вироку Івано-Франківського міського суду, 22-річного Юрія Цюцяка визнали винним у вбивстві 25-річного місцевого мешканця під час конфлікту на Новий рік, 1 січня 2019 року. Крім того, франківця визнали винним у двох грабежах із побоями, які сталися у грудні 2018 року: юнак з різницею у кілька днів побив двох чоловіків і відібрав від них телефони і гроші. Свою вину у пограбування двох чоловіків Юрія Цюцяк у суді визнав, однак про вбивство зазначив, що захищався, оскільки у знайомого був при собі пістолет.

Вбивство сталося близько четвертої ранку 1 січня 2019 року у дворі багатоповерхівок на вулиці Симоненка. Перед цим хлопці зустрічали Новий рік в одній компанії, між ними виник конфлікт через непорозуміння з дівчиною. Під час бійки тоді ще 19-річний Юрій Цюцяк ножем вбив 25-річного знайомого. За даними слідства, юнак перебував у стані алкогольного сп'яніння і наніс потерпілому 11 ножових поранень. Від отриманих травм хлопець помер у лікарні.

У суді Юрій Цюцяк пояснив, що у новорічну ніч у нього із потерпілим виник конфлікт з приводу ситуації з дівчиною його товариша. У чому саме полягала проблема, у матеріалах справи не уточнюється. Відомо, що між хлопцями виникла сварка, яка переросла у бійку. За словами Юрія Цюцяка, конфлікт спровокував потерпілий і витягнув пістолет, тому він кілька разів вдарив хлопця ножем. Свідки інциденту підтвердили, що бачили у дворі конфлікт між хлопцями і нападника, який втік. Також інші друзі, які відпочивали у тій же компанії, розповіли у суді, що бачили хлопця після бійки із закривавленими руками і з ножем у кишені. Поліція затримала юнака у той же день, із січня 2019 року він перебуває під вартою.

Суддя Івано-Франківського міського суду Інесса Болюк розцінила каяття та часткове визнання вини фігуранта справи обставиною, що пом’якшує покарання, а факт вчинення вбивства у стані алкогольного сп’яніння – як обставину, що обтяжує вирок. Відтак, 22-річного Юрія Цюцяка визнали винним за ч .2 ст. 186 (грабіж) та ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) і призначили йому дев’ять років позбавлення волі. Термін ув’язнення рахуватимуть із моменту затримання, тобто з 1 січня 2019 року. Також обвинуваченого зобов’язали відшкодувати 2,8 тис. грн за проведення експертиз. Вирок може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.