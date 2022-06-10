Вбивство сталося у січні 2018 року на річці Тересва

Мешканця Закарпаття засудили до 14 років ув’язнення за вбивство 21-річної дівчини після невдалого побачення. Інцидент стався ще у січні 2018 року, коли тоді ще 32-річний чоловік запросив знайому прогулятися до річки після дискотеки. Між ними виникла сварка, бо дівчина не погодилась зустрічатися. Після цього чоловік накинувся на потерпілу, задушив, зняв прикраси, забрав телефон і залишив тіло у воді.

Про вирок 36-річному мешканцю села Калини Тячівського району у четвер, 9 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, вбивство сталося у селищі Дубове у ніч на 15 січня 2018 року на дамбі біля річки Тересви. Тіло дівчини виявив мешканець Дубового, який викликав поліцію. Правоохоронці встановили, що загиблою є 21-річна місцева мешканка. Причиною смерті судово-медичні експерти назвали насильницьке утоплення.

За даними правоохоронців, перед інцидентом потерпіла в інтернеті познайомилася з 32-річним чоловіком із села Калини. Під час листування вони почали планувати зустріч. Увечері 14 січня чоловік приїхав у Дубове, дочекався, поки знайома вийде з місцевої дискотеки, і запропонував прогулятися до річки. Там чоловік розповів потерпілій, що має стосунки зі співмешканкою, але готовий розлучитися і почати зустрічатися з нею. Дівчина йому відмовила, після цього між ними виникла сварка.

«Чоловік схопив дівчину за шию і почав душити, що і призвело до її смерті. Потім закарпатець забрав з кишені її куртки мобільний телефон, зняв ювелірні вироби та пішов із місця події, а тіло дівчини залишив у воді», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 36-річного мешканця села Калини за ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 185 ККУ (вбивство і крадіжка) та призначив йому 14 років позбавлення волі. Крім того, чоловіка зобов’язали виплатити родині загиблої 700 тис. грн моральної шкоди. Обвинувачений має право на оскарження вироку.