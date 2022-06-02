На балконі однієї з квартир у Мукачеві поліція виявила тіло 40-річної місцевої мешканки, загорнуте в килим. На тілі жінки були сліди насильства. Правоохоронці підозрюють у вбивстві мукачівки її 36-річного знайомого. Відомо, що між потерпілою та ймовірним вбивцею нещодавно виникла п’яна сварка, чоловік наніс мешканці Мукачева кілька ударів, які виявилися смертельними. Тіло жінки пролежало на балконі кілька днів. За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, тіло 40-річної жінки виявили на балконі квартири на вулиці Підопригори. Тіло було загорнуте у килим та пролежало там кілька днів. Криміналісти виявили на потерпілій сліди насильницької смерті.

«За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного – 36-річного мукачівця. Нараз відомо, що зловмисник та потерпіла розпивали разом спиртні напої. Під час застілля між ними виник конфлікт, в ході якого мукачівець завдав кілька ударів по тілу жінки, які виявилися смертельними для неї. Після цього зловмисник загорнув тіло потерпілої у килим та виніс на балкон», – йдеться повідомленні поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ККУ (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті). Наразі 36-річний підозрюваний перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.