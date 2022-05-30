Тіло загиблого виявили у лісовій зоні біля села Вишеград Бучанського району

У лісі на Київщині поліцейські знайшли тіло 38-річного загиблого мешканця Волині Сергія Кислицького. Як вважає слідство, чоловіка закатували російські військові. Тіло відправили на судмедекспертизу. Правоохоронці намагались знайти рідних загиблого, але виявилось, що родини в чоловіка немає.

Тіло загиблого чоловіка знайшли у лісовій зоні села Вишеград за 25 км від Києва, повідомила прес-служба поліції Київщини в неділю, 29 травня. За попередніми даними, російські солдати побили чоловіка до смерті.

«Загиблий був одягнений у чорне худі, блакитну футболку, чорні спортивні брюки та чорні шкарпетки.

Поряд із тимчасовим похованням слідчі виявили документи 38-річного Сергія Івановича Кислицького, родом із Волині», – йдеться у повідомленні.

Також поліцейські з'ясували, що родини у загиблого немає, він приїхав на Київщину працювати будівельником. Тіло скерували на судово-медичну експертизу для з’ясування точних причин смерті.

Додамо також, що село Вишеград перебувало під російською окупацією, але на початку квітня українська армія звільнила населений пункт від окупантів.