Кількість загиблих цивільних у десятки разів перевищує втрати ЗСУ, – Шмигаль
«Російська армія та Росія воюють з громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами»
Під час повномасштабної російсько-української війни мирних жителів України загинуло більше, ніж військовослужбовців ЗСУ. Ці цифри відрізняються в десятки разів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю «BBC Україна».
Як зазначив глава уряду, така статистика підтверджує, що російські окупанти порушують закони та звичаї війни. Водночас конкретні цифри чиновник не назвав.
«Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воюють з громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами», – сказав Шмигаль.
відео «BBC Україна»
Зауважимо, що російська пропаганда постійно бреше, що цивільні цілі нібито не атакуються ЗС РФ. Кремль не лише зменшує втрати зі свого боку, а й замовчує жертви серед простих українців.
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