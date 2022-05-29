Російська пропаганда постійно бреше, що цивільні цілі нібито не атакуються ЗС РФ

Під час повномасштабної російсько-української війни мирних жителів України загинуло більше, ніж військовослужбовців ЗСУ. Ці цифри відрізняються в десятки разів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю «BBC Україна».

Як зазначив глава уряду, така статистика підтверджує, що російські окупанти порушують закони та звичаї війни. Водночас конкретні цифри чиновник не назвав.

«Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертви серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воюють з громадянським населенням України, а не з нашими Збройними силами», – сказав Шмигаль.

відео «BBC Україна»

Зауважимо, що російська пропаганда постійно бреше, що цивільні цілі нібито не атакуються ЗС РФ. Кремль не лише зменшує втрати зі свого боку, а й замовчує жертви серед простих українців.