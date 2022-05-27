У Маріуполі під завалами заводу «Октябрь» знайшли тіла 70 загиблих
Окупанти не проводили жодної ідентифікації тіл загиблих і вивезли їх до братської могили
В окупованому і фактично знищеному росіянами Маріуполі під завалами на території колишнього заводу «Октябрь» виявлено тіла 70 людей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
«Маріуполь. Черговий могильник. В ході розбору завалів МНС Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу «Октябрь» знайдено близько 70 тіл загиблих», – повідомив радник мера Маріуполя в Telegram.
За його словами, українці загинули під уламками будівлі після обстрілів.
«Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в с. Старий Крим», – зазначив Андрющенко
Російські окупанти не проводили жодної ідентифікації тіл загиблих.
Нагадаємо, раніше законна влада Маріуполя заявляла, що у місті унаслідок постійних бойових дій, які тривали майже три місяці, загинули щонайменше 20 тис. людей.
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