Тіла загиблих росіянами було запаковано в пластикові мішки

В окупованому і фактично знищеному росіянами Маріуполі під завалами на території колишнього заводу «Октябрь» виявлено тіла 70 людей. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Черговий могильник. В ході розбору завалів МНС Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу «Октябрь» знайдено близько 70 тіл загиблих», – повідомив радник мера Маріуполя в Telegram.

За його словами, українці загинули під уламками будівлі після обстрілів.

«Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братську могилу в с. Старий Крим», – зазначив Андрющенко

Російські окупанти не проводили жодної ідентифікації тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше законна влада Маріуполя заявляла, що у місті унаслідок постійних бойових дій, які тривали майже три місяці, загинули щонайменше 20 тис. людей.