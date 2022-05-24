Радник мера Маріуполя заявив, що місто перетворилося на кладовище

У зруйнованому росіянами Маріуполі під завалами однієї з багатоповерхівок знайшли тіла близько 200 людей, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 по пр. Миру в підвалі знайшли біля 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих, МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже у всьому кварталі», – написав Андрющенко в Telegram у вівторок, 24 травня.

Він також повідомив, що процес перепоховання тіл із дворів маріупольських багатоповерхівок фактично зупинився через складність процедури, яку запровадила підпорядкована донецьким окупантам корпорація «Ритуал». За словами Андрющенка, для «офіційного» безкоштовного перепоховання потрібно дочекатись черги, самостійно привезти тіло загиблого в «морг», видавши його за щойно знайдене, або сказати на відео, що людина загинула від дій української армії.

«Через такі умови в імпровізованому моргу біля “Метро” на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів. Місто перетворилось на суцільне кладовище», – наголосив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, раніше законна влада Маріуполя заявляла, що у місті унаслідок постійних бойових дій, які тривали майже три місяці, загинули щонайменше 20 тис. людей.

Російські окупанти натомість призначили керувати захопленим містом своїх ставлеників, багато з яких раніше представляли проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя». Окупанти ніяк не коментують масову загибель мирних жителів і знайдені поблизу міста братські могили.