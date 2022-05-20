Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з Драматичного театру міста. Усі тіла росіяни поховали у братській могилі в окупованому Мангуші.

«Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито. Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі», – написав Андрющенко у п’ятницю, 20 травня, в Telegram.

За його словами, всіх загиблих загарбники поховали під безіменними номерами у братській могилі, яка розташована в окупованому селі Мангуш неподалік Маріуполя.

Як повідомляв ZAXID.NET, 16 березня російські загарбники скинули надпотужну бомбу на Маріупольський Драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Вважається, що внаслідок цього могли загинути 600 людей.

Про те, що росіяни проводять зачистку драмтеатру від тіл загиблих стало відомо 23 квітня.

Також нагадаємо, що на території Маріуполя і прилеглих населених пунктів знайшли вже чотири братські могили.