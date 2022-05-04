Розслідування спростувало твердження росіян про те, що театр служив українською військовою базою

Унаслідок авіаудару військ держави-терориста Росії по Маріупольського драматичного театру могли загинути приблизно 600 людей, які були поряд із будівлею або ховались у приміщеннях від обстрілів. Про це йдеться у розслідуванні інформагентства Associated Press.

У матеріалі сказано, що серед усіх жахів, які розгорнулися в ході війни Росії проти України, бомбардування країною-агресором Росією драматичного театру в Маріуполі, що трапилося 16 березня, є найбільшою з відомих на сьогодні атак проти цивільного населення.

Видання нагадує, що міська рада Маріуполя повідомляла приблизно про 300 загиблих цивільних жителів, які ховались у театрі. Проте, за оцінками журналістів, кількість загиблих принаймні вдвічі більша. За даними журналістів, внаслідок удару загинуло близько 600 людей, які перебували в будівлі театру та за його межами. Ця цифра майже вдвічі більша, ніж кількість загиблих, наведена раніше, а багато людей, які вижили, називають ще вищу цифру.

Журналісти заявили, що відтворили картину того, що сталося того дня всередині театру на основі розповідей 23 людей, які вижили і рятувальників.

Агентство реконструювало 3D-модель будівлі, використавши два набори планів поверхів театру, фотографії та відео, зроблені всередині до, під час та після цього дня, а також відгуки експертів, які перевірили методологію.

Усі очевидці сказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку – і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні три квадратні метри.

За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині перебувало близько 1000 людей, але ніхто не бачив, щоб врятувалося понад 200 людей. Ті, що вижили, в основному вийшли через головний вихід або один бічний вхід; інша сторона та задня частина будівлі були зруйновані.

Розслідування також спростовує твердження російського агресора про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації, спрямованого точно по цивільній меті, театру, де було найбільше бомбосховище міста і де знаходилися діти, пише агентство.

Як інформував ZAXID.NET, авіація окупантів розбомбила драмтеатр у Маріуполі 16 березня. Тоді в укритті було близько 1300 людей. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що у театрі загинуло близько 300 людей.