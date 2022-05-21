Перед вивезення до Росії українців відвозять у так звані фільтраційні табори

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео того, як росіяни проводять вивезення цивільних людей із міста до Росії. Як зазначив Андрющенко у Telegram, це перше таке відео.

За його словами, окупанти подають автобуси до магазину «Метро» та оголошують про евакуацію.

Уже під час посадки вони повідомляють, що автобус їде в Безіменне – село Донецької області, що за 30 кілометрів від Маріуполя, його тимчасово контролюють окупантами. А потім їде до Росії.

«Російські військові та «офіційні волонтери» блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від «евакуації», – зазначив радник мера.

Зазначимо, що перед вивезення до Росії українців відвозять у так звані фільтраційні табори. У деяких таких таборах перебувають понад 20 тис. людей. Після проходження «фільтрації» людям видають відповідну довідку.

Маріупольців, які не пройшли «фільтрацію», відправляють до виправної колонії на окупованій Донеччині або до катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку.