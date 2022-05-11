Росіяни створили у центрі Європи справжній концентраційний табір

Маріупольців, які не пройшли «фільтрацію», відправляють до виправної колонії на окупованій Донеччині або до катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За словами Андрющенка, «неблагонадійних» доставляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у с. Оленівка Донецької області, або в тюрму «Ізоляція», що в Донецьку.

Колонія в Оленівці призначена для тих, хто не проходить службу у лавах ЗСУ, Нацгвардії тощо. Там утримують рідних військових, колишніх правоохоронців, активістів, журналістів та людей, які викликали підозру, зокрема через патріотичні татуювання.

Мінімальний термін ув'язнення – 36 діб. Саме стільки часу окупанти відводять на так звану «фільтрацію», тому навряд визнаватимуть незаконні утримання ув'язненням.

За словами Андрющенка, приміщення переповнені.

«При плановому ліміті колонії в 850 осіб зі слів свідків, на сьогодні там утримується не менш 3 тис. людей. Переважно з Маріуполя та Маріупольського району. Приміщення наповнені людьми так, що немає змоги лягти… На день видають баклажку води на десять людей. Їжа не кожен день. Туалет раз на добу. Прогулянок на відкритому повітрі не передбачено», – написав Андрющенко.

Затриманих допитують, примушують до співпраці, застосовують щодо них тортури, погрожують стратити. Декого, за словами Андрющенка, відпускають через 36 діб, але змушують підписати якісь папери, ймовірно, про співпрацю. Є випадки зникнення людей після допитів. Також є чутки про переведення людей «до більш жорстокої тюрми», ймовірно, до «Ізоляції»