У Вовчанську у приміщенні заводу окупанти облаштували концтабір

У Вовчанську на Харківщині окупанти облаштували концтабір та катують мирних мешканців. Концтабір облаштували у приміщенні одного з заводів, обладнання з якого перед тим вивезли до Росії.

«За даними слідства, в окупованому Вовчанську російські військовослужбовці викрали та вивезли до РФ обладнання одного з заводів, а у його приміщенні облаштували концтабір. Окупанти незаконно утримують людей, застосовують до них фізичне та психологічне насильство. Також російські загарбники змушують співпрацювати з ними та ставати до лав ЗС РФ», - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Каховці росіяни катують мешканців електричним струмом. При цьому найжорстокіші катування застосовують до бійців тероборони та колишніх атовців.