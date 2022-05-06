Окупанти приходять додому до людей «зі списків» та викрадають

У підвалах на окупованих територіях Херсонської області росіяни утримують та катують у підвалах близько 500 людей. Про це на брифінгу у п’ятницю, 6 травня, повідомила постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева.

За її інформацією, це відбувається у Херсоні, Новоолексіївці, Генічеську. Окупаційна влада має списки активістів, які брали участь у цивільній блокаді Криму 2015 року, а також бійців АТО. До них приходять додому та викрадають.

«Це абсолютно такі ж сценарії, які ми бачили у Криму у 2014 році. Що вони робили? Спочатку заходили військові, потім зачищалося інформаційне поле, поле активістів, журналістів тощо. Потім проводився так званий «референдум», – розповіла Таміла Ташева.

Також чиновниця повідомила, що українських громадян насильно переміщують із материкової частини України, зокрема, з Маріуполя та окупованих територій Херсонської області до Криму. На окупованому півострові ближче до Херсонської області діють так звані фільтраційні табори, де у депортованих відбирають паспорти і змушують проходити перевірки.

Нагадаємо, що Херсон тимчасово окупований російськими військами понад два місяці. Окупанти неодноразово намагалися створити так звану Херсонську народну республіку.