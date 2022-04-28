У російському Красноярському краї депутати вирішили поповнити власний фонд сільськогосподарської продукції за допомогою незаконних поставок із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Зерно і овочі планують примусово вилучати у місцевих фермерів.

Рішення про централізоване вилучення і вивезення продуктів з України опублікували 27 квітня за офіційному сайті Законодавчих зборів Красноярського краю РФ. Згодом публікація зникла з сайту, однак збереглася в архіві.

Скріншот публікації на сайті Законодавчих зборів Краснодарського краю РФ, яка згодом зникла з публічного доступу

У повідомленні зазначалося, що експропріація — тобто примусове вилучення — «надлишків» врожаю фермерів окупованої Херсонщини стане одним з інструментів «надання допомоги малим формам господарювання» у самій Росії.

Також зазначено, що в Краснодарському краї РФ функціонує лише одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок санкцій проти Росії «відчувається гостро повсюди» — і на місцевому, і на федеральному рівні.

Один з місцевих депутатів Владислав Зирянов заявив, що «такий досвід» зможуть «успішно впровадити» надалі депутати з інших регіонів Росії.

Зазначимо, що на Херсонщині російські війська тимчасово взяли під свій контроль обласний центр і низку населених пунктів Херсонської області та, за даними Генштабу ЗСУ, хочуть вийти до адмінмежі регіону. 25 квітня у Херсоні російські військові зайняли будівлю Херсонської міськради. А наступного дня «призначили» нових керівників-колаборантів. На території окупованих областей Росія розпочала примусову мобілізацію. Ще раніше Росія офіційно оголосила план окупації сходу і півдня України.

За даними розвідки України, окупанти збираються провести голосування на «референдумі» зі створення псевдореспубліки «ХНР» та визнання окупаційної влади. Омбудсменка Людмила Денісова казала, що імітацію волевиявлення хочуть провести у першій третині травня.

Раніше ZAXID.NET вже повідомляв, що на Запоріжжі росіяни захопили тепличний комбінат і продають крадені овочі. Зазначимо, що управління ООН з координації гуманітарних питань прогнозує, що через війну не засіяними цього року залишиться третина українських полів.