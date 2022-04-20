Росіяни захопили тепличний комбінат в Енергодарі й торгують краденими овочами

На Запоріжжі росіяни захопили тепличний комбінат і продають крадені овочі. Зокрема, у місті Енергодар Запорізької області російські війська захопили тепличний комбінат і торгують продукцією. Про це у Facebook повідомив власник компанії «Агрікоін» Андрій Чорний.

«Шановні клієнти компанії «Агрокоін», наше підприємство, а саме тепличний комбінат в Енергодарі, за сприяння колаборантів було захоплене окупантами. Ми не маємо контролю над відвантаженням нашої продукції, всі виручені кошти використовуються окупантами в їхніх цілях!», – розповів Андрій Чорний.

Окупанти захопили тепличний комбінат і торгують продукцією українських фермерів

За його словами, він попередив про це порушення усі органи законної української влади. Він наголосив, що такі дії є незаконними, а винні мають бути покарані. А також розповів, що усі закупівельники вкраденої продукції будуть зафіксовані. Їхні дії також будуть розцінюватися як закупівля краденого.

За інформацією видання «Главком», на початку квітня також стало відомо, що окупанти постачають до Криму овочі херсонських фермерів. Представниця окупаційної влади, так звана міністерка сільського господарства Криму Аліме Заредінова, повідомила, що овочева продукція, а саме овочі для борщового набору, на півострові подорожчали. Але після того, як туди почали доставляти крадені в українських фермерів овочі з Херсонщини, ціни стабілізувалися. А «міністр» промполітики окупованого Криму Олександр Трянов заявив, що, захопивши частину Херсонської та південь Запорізької областей, вдалося «налагодити контакти» з фермерами з цих регіонів. Зокрема, йшлося про Василівський та Мелітопольський райони Запорізької області. Також тоді першу партію крадених овочів до Криму привезли з Енергодара.

Зазначимо, що за прогнозами ООН, не засіяними цього року залишиться третина українських полів. Також ООН попередила про ріст цін на продукти у світі через агресію Росії. А президент Володимир Зеленський попередив Європу про можливий голод через війну в Україні.