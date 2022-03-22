Володимир Зеленський у зверненні до політиків Італії закликав зупинити розв'язану Росією війну, щоб не допустити кризи продовольства

Президент України Володимир Зеленський попередив Європу про можливий брак продовольства через війну в Україні. Про це Володимир Зеленський заявив у вівторок, 22 березня, під час свого звернення до італійського парламенту.

«Наслідки цієї війни відчуваються вже в багатьох частина світу, не тільки в Європі. Найстрашнішим буде голод, який вже наближається до різних країн»,– сказав президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна завжди була одним із найбільших експортерів продовольства, однак все може змінитися через розв’язану Росією повномасштабну війну.

«Як ми можемо сіяти під ударами російської артилерії, коли ворог свідомо мінує поля, знищує бази з пальним. Ми не знаємо, який врожай в нас буде, і чи зможемо ми експортувати, коли заблоковані й захоплені наші порти», – сказав президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що росіяни вантажівками вивозять з України награбоване майно. Російські війська замінували море на підходах до українських портів, що загрожує не лише Україні, а й її сусідам.

Президент закликав владу Італії підтримати посилення санкцій проти Росії, зокрема, щодо відмови від імпорту російських енергоносіїв.