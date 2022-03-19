Від початку війни у лікарні надали допомогу 50 українських дітям-біженцям

Папа Римський Франциск ввечері 19 березня прибув до ватиканської педіатричної лікарні «Bambino Gesù» («Дитятка Ісуса»), де відвідав дітей, котрі прибули з України. Про це повідомляє Vatican News.

На цей час у відділеннях лікарні перебувають 19 дітей, а загалом від початку війни їх прибуло приблизно 50.

«Йдеться про пацієнтів з різними недугами (онкологічні, неврологічні та інші), що втекли в перші дні війни, а також є діти, що прибули нещодавно – з важкими пораненнями», – пише видання.

За словами речника Ватикану Маттео Бруні, деякі з госпіталізованих дітей отримали серйозні поранення внаслідок вибухів під час війни.

Папа Франциск також звернувся до президента лікарні «Bambino Gesù» зі словами подяки за все, що ця ватиканська структура робить для дітей, які прибули з України.

La visita del Santo Padre alle bambine e i bambini ucraini ricoverati nel "suo" ospedale. Le carezze, i sorrisi, il silenzio attonito di fronte al dolore degli innocenti #Ukraine pic.twitter.com/yIOqhaeLJD — Bambino Gesù (@bambinogesu) March 19, 2022

«Дякую за ваше служіння, милосердя і любов до постраждалих українських дітей. Я з вами», – наголосив Папа Франциск, передає CNN.

Зазначається, що папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикану.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів. Він також закликав всіх людей допомагати жінкам і дітям, які тікають з України. В Україну вирушили два кардинали, «щоб служити людям і допомагати».