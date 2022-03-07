Папа Франциск закликав усіх допомагати біженцям з України

Папа Римський Франциск закликав до миру в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів. Він також закликав всіх людей допомагати жінкам і дітям, які тікають з України, повідомляє Радіо Ватикану.

Папа Франциск звернувся закликом щодо припинення бойових дій в Україні та забезпечення гуманітарних коридорів, щоб ті, хто втікає, могли дістатися швидкої допомоги та притулку. З таким закликом він виступив під час свого недільного звернення, де були присутні 25 тисяч паломників, деякі з українськими прапорами.

«Я щиро закликаю забезпечити справжнє забезпечення гуманітарних коридорів, гарантувати допомогу та полегшити доступ до захоплених районів, щоб запропонувати життєво важливу допомогу нашим братам і сестрам, пригніченим бомбами та страхом. Я дякую всім тим, хто приймає біженців. Перш за все, я благаю, щоб збройні напади припинилися і щоб переговори – і здоровий глузд – взяли верх. І щоб ще раз поважали міжнародне право!», – наголосив Папа Франциск.

Він повідомив, що в Україну вирушили два кардинали, «щоб служити людям, допомагати».

«Кардинал Краєвський, милосердя, щоб надати допомогу нужденним, та кардинал Черні, тимчасовий префект дикастерії сприяння цілісному людському розвитку. Присутність двох кардиналів — це присутність не лише Папи, а й усього християнського народу, який хоче зблизитися і сказати: "Війна — це божевілля! Стоп, будь ласка! Подивіться на цю жорстокість!"» – цитує виступ Папи Римського Радіо Ватикану.

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