Церква благословляє на захист своєї держави

Українська церква дозволяє застосовувати зброю у боротьбі із загарбником. Такі дії є вимушені, якщо доводиться захищати свою землю. Про це сказав митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко на прес-конференції 23 лютого, повідомляє Укрінформ.

«Церква завжди говорила про те, що справедливою є війна оборонятися. Ми ні на один сантиметр чужої землі не ступаємо, а забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт — ми зобов’язані благословити. І Церква благословляє на захист своєї держави», – сказав митрополит Олександр Драбинко.

Він також наголосив, що поряд із солдатом завжди йде медик, а також священик. Тому капеланська служба в Україні розвивається дуже активно, священики на передовій підтримують військових.

Нагадаємо, Рада єпископів Львова озвучила готовність прийняти внутрішніх переселенців на випадок вимушеної міграції в країні через війну. Також разом з міськрадою напрацювала список тих храмів, які мають підвальні приміщення, що можуть бути укриттям в час небезпеки.