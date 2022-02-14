Міська влада і духовенство обговорили консолідованість дій на випадок російської агресії

14 лютого у Львові відбулася нарада міської влади з духовенством міста, на якій обговорили дії Церков на випадок війни. Рада єпископів Львова з розумінням сприйняла ініціативу міста допомагати цивільному населенню.

На зустрічі детально обговорили практичну взаємодію з церквами, готовність подбати про внутрішньопереміщених осіб, зокрема прийняти їх на території храмів, використання підвалів церков як укриття, навчати духовенство надання домедичної допомоги.

Як повідомляє прес-служба ЛМР, єпископи заявили, що за необхідності готові приймати людей у храмах і укриттях. Також вони наголосили на важливості спокою в громаді та неприпустимості поширення панічних настроїв.

«Постійна молитва – це наша дієва зброя. Маємо бути разом з нашими парафіянами постійно і щоб вони знали, де можна знайти священика в разі відсутності телефонного зв’язку. Разом, в єдності, з Божою поміччю, зможемо пережити цей непростий час», – сказав єпископ-помічник Львівської архієпархії УГКЦ Володимир (Груца).

Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк) наголосив на єдності думок і дій, щоб зупинити дух війни.

«Потрібно бути готовим до будь-якого розвитку подій. Львів має залишатися безпечним містом, і для цього необхідна всестороння допомога Церкви: і молитвою, і ресурсами», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 14 лютого прийняла низку рішень, які стосуються забезпечення життєдіяльності Львова у разі виникнення надзвичайної ситуації. Основні рішення стосуються безперебійної подачі води, електроенергії мешканцям, а також роботи лікарень та важливих міських установ.