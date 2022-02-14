Андрій Садовий заявив, що загрози виникнення надзвичайної ситуації наразі у Львові немає, але місто готується до різних сценаріїв

Міська комісія ТЕБ і НС на засіданні 14 лютого прийняла низку рішень, які стосуються забезпечення життєдіяльності Львова у разі виникнення надзвичайної ситуації. Основні рішення стосуються безперебійної подачі води, електроенергії мешканцям, а також роботи лікарень та важливих міських установ. Про це розповів під час брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового, ще півроку тому місто почало готуватись до надзвичайної ситуації.

«Ми є в навчальному проекті Resilian Residence з британцями. Ще півроку тому я поставив завдання начальнику «Львівводоканалу», щоб була можливість водопостачання при повній відсутності електроенергії. І сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що якщо повністю зникне світло, Львів готовий подавати мешканцям санітарний об’єм води, щоб місто могло функціонувати», – заявив Садовий.

За його словами, міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення суттєво збільшити резерв крові у лікарнях та кількість дизель-генераторів.

«Ми маємо сьогодні тримісячний запас медикаментів, перев’язочних матеріалів. Приведені до відповідного рівня всі комунікації наших медичних установ, запаси води, дизель-генератори. Ми прийняли рішення збільшити кількість дизель-генераторів, щоб всі служби міста могли якісно функціонувати в надзвичайних умовах», – розповів Андрій Садовий.

Садовий також заявив, що у Львові та області готують приміщення у разі, якщо доведеться приймати біженців.