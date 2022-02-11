Сьогодні взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад. Головна тема – військова загроза та формування загонів територіальної оборони.

Я переконаний, що українським громадам сьогодні треба налаштувати свій фокус на відбудовоздатність.

Голови міст мають знати, що потрібно робити на випадок найнеочікуванішої надзвичайної ситуації.

Найменші деталі – важливі:

скільки у вас електрогенераторів;

скільки водовозів;

чи прорахована здатність подавати санітарний об‘єм води за повної відсутності навіть резервного водопостачання;

які запаси дизелю;

чи забезпечені лікарні резервними киснем, електроенергією, медикаментами та перев‘язувальними матеріалами;

що робити при втраті будь-якого зв‘язку;

де, зрештою, брати воду та куди зливати відходи, якщо водоочисні споруди знищені?

Це критично важливі запитання, відповіді на які має мати кожен керівник громади.

В той же час відповіді на ці запитання повинні бути доступними виключно для службового користування.

Вже більше року ми спільно з британськими колегами напрацьовуємо концепцію «Resilience residence» для Львівської громади. Ця програма скоро буде доступною для усіх громад. Такий досвід обов‘язково поширювати на всю країну.

Береженого береже Бог і Збройні Сили України!

Оригінал

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