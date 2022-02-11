Критично важливі питання для керівників громад
Колонка міського голови Львова
Інші блоги автора
- Усі міста України повинні мати план підготовки до національного спротиву 29 січ, 10:59
- Бажаю всім псевдоактивістам та «захисникам прав» чесного суду 17 лист 2021, 11:22
- Північний потік-2 програно? 21 лип 2021, 21:16
Сьогодні взяв участь у Конгресі місцевих та регіональних влад. Головна тема – військова загроза та формування загонів територіальної оборони.
Я переконаний, що українським громадам сьогодні треба налаштувати свій фокус на відбудовоздатність.
Голови міст мають знати, що потрібно робити на випадок найнеочікуванішої надзвичайної ситуації.
Найменші деталі – важливі:
- скільки у вас електрогенераторів;
- скільки водовозів;
- чи прорахована здатність подавати санітарний об‘єм води за повної відсутності навіть резервного водопостачання;
- які запаси дизелю;
- чи забезпечені лікарні резервними киснем, електроенергією, медикаментами та перев‘язувальними матеріалами;
- що робити при втраті будь-якого зв‘язку;
- де, зрештою, брати воду та куди зливати відходи, якщо водоочисні споруди знищені?
Це критично важливі запитання, відповіді на які має мати кожен керівник громади.
В той же час відповіді на ці запитання повинні бути доступними виключно для службового користування.
Вже більше року ми спільно з британськими колегами напрацьовуємо концепцію «Resilience residence» для Львівської громади. Ця програма скоро буде доступною для усіх громад. Такий досвід обов‘язково поширювати на всю країну.
Береженого береже Бог і Збройні Сили України!
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.