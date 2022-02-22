Міська рада оприлюднила перелік храмів Львова, які можуть слугувати укриттям
На випадок російської агресії храми та молитовні будинки Львова готові прийняти переселенців та облаштувати укриття. Рада єпископів оприлюднила перелік храмів, які мають великі підвальні приміщення, що можуть бути використані як укриття і навіть як тимчасові шпиталі.
«Церква готова відкрити свої двері, готова стати не лише укриттям, а й навіть польовим шпиталем. Церква готова до того, щоби разом зі своїми вірними боронити свою Україну, боронити свій край саме в такий спосіб, який вона може – духовний і фізичний, власне відкриваючи свої двері, навчаючись цієї домедичної допомоги для того, щоб можна було якнайкраще послужити всім нашим громадянам, вірним», – розповів капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк.
Наразі підготовлено список із 19 релігійних об’єктів, які можуть стати укриттям. Міська рада продовжує перемовини з релігійними громадами міста, за потреби перелік храмів буде збільшено.
Нагадаємо, ZAXID.NET публікував інтерактивну карту з переліком укриттів, де можна сховатися на випадок небезпечних ситуацій.
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