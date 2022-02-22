Гарнізонний храм має великі підвальні приміщення, там зараз працює музей

На випадок російської агресії храми та молитовні будинки Львова готові прийняти переселенців та облаштувати укриття. Рада єпископів оприлюднила перелік храмів, які мають великі підвальні приміщення, що можуть бути використані як укриття і навіть як тимчасові шпиталі.

«Церква готова відкрити свої двері, готова стати не лише укриттям, а й навіть польовим шпиталем. Церква готова до того, щоби разом зі своїми вірними боронити свою Україну, боронити свій край саме в такий спосіб, який вона може – духовний і фізичний, власне відкриваючи свої двері, навчаючись цієї домедичної допомоги для того, щоб можна було якнайкраще послужити всім нашим громадянам, вірним», – розповів капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк.

Наразі підготовлено список із 19 релігійних об’єктів, які можуть стати укриттям. Міська рада продовжує перемовини з релігійними громадами міста, за потреби перелік храмів буде збільшено.

«Тримаємо руку на пульсі. Зараз маємо напрацьований перелік церков, приміщення яких, у разі надзвичайної ситуації, можуть стати об’єктами укриття або слугувати для розміщення евакуйованих осіб», – зазначив керівник адміністрації міського голови Євген Бойко. Перелік храмів, які мають великі підвальні приміщення, що можуть бути використані як укриття і навіть як тимчасові шпиталі: Галицький район: Храм святих Петра і Павла УГКЦ, вул. Театральна, 11;

Храм Блаженного Климентія УГКЦ, вул.Кривоноса,1;

Свято-покровський кафедральний собор ПЦУ, вул. Грушевського, 2;

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ, вул. Руська, 5;

Собор Успіння Пресвятої Богородиці ВАЦ, вул. Вірменська, 7;

Курія Львівської Архідієцезії РКЦ, вул. Винниченка, 32; Личаківський район: Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці УГКЦ, вул. Пасічна, 83;

Храм святого Іоана Золотоустого ПЦУ, вул. Лисенка, 43;

Храм св. Антонія РКЦ вул. Личаківська, 49а; Франківський район: Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього УГКЦ, вул. Наукова, 23/4;

Храм святих Володимира і Ольги УГКЦ, вул. Симоненка 5а;

Храм ГЕФСИМАНІЯ ХЄЦ вул. Кульпарківська, 65;

Церква АСД, вул. Івана Багряного, 38; Шевченківський район: Храм Собору Пресвятої Богородиці УГКЦ, Брюховичі, вул. Широка, 6;

Храм Пресвятої Тройці ПЦУ, вул. Шевченка, 311а;

Церква Віфанія ХВЄ, вул. Жовківська, 8; Сихівський район: Храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, майдан св. Івана Павла ІІ Папи Римського, 1;

Церква Голгофа ХВЄ, вул. Скрипника, 2а; Залізничний район: Храм Воскресіння ГНІХ, вул. Городоцька, 319а.

Нагадаємо, ZAXID.NET публікував інтерактивну карту з переліком укриттів, де можна сховатися на випадок небезпечних ситуацій.