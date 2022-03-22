Володимир Зеленський вдруге звернувся до політиків та народу Італії

Президент України Володимир Зеленський закликав владу Італії підтримати посилення санкцій проти Росії, зокрема, щодо відмови від імпорту російських енергоносіїв. Про це Володимир Зеленський заявив у вівторок, 22 березня, під час свого звернення до італійського народу та політиків.

«Потрібно ще більше санкцій, ще більше тиску, щоб Росія шукала не військові резерви чи найманців десь у Лівії або Сирії, а щоб Росія шукала мир. Щоб та сама одна людна шукала мир», – наголосив Володимир Зеленський. При цьому президент України вказав на те, що протягом останніх років Росія готувалася до війни в Україні, заробляючи десятки мільярдів на експорті нафти й енергоносіїв.

Володимир Зеленський закликав італійців зробити все можливе, щоб зупинити розв’язану Росією війну в Україні.

«Не будьте курортом для вбивць. Заблокуйте їм всю нерухомість, рахунки, яхти. Заблокуйте активи усіх, хто має в Росії вплив, хай вони застосують цей вплив для миру. Підтримайте більшість санкцій проти Росії, ембарго на торгівлю, починаючи з нафти. Підтримайте заборону для російських кораблів заходити у ваші порти, щоб вони відчули ціну за свою агресію і за мінування моря. Не повинно бути жодних виключень», – наголосив глава української держави.

Президент також зазначив, що метою загарбницьких планів Росії є не лише Україна, а й вся Європа. «Україна для російських військ – це брама Європи вони хочуть увірватися, але варварство не повинно пройти», – наголосив Володимир Зеленський.