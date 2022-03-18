Ланфранко Чірілло з відомою роботою Ботеро

Відразу на чотирьох віллах 63-річного італійського архітектора Ланфранко Чірілло знайшли та вилучили 143 картини, серед яких роботи Сезанна, Модіяльяні, Кандинського, Пікассо та інших видатних художників. Також в архітектора вилучили гелікоптер. Про це повідомила італійська газета повідомила газета Il Fatto Quotidiano, а також інші італійські медіа.

Обшуки проводився на віллах у Коста Смеральда, Порто Ротондо, Порто Черво та на віллі Ронкаделле у Брешіа, яка за документами належить дружині Чірілло.

Ланфранко Чірілло називають «архітектором Путіна». Він є автором сумновідомого палацу в Геленджику (він фігурував розслідуваннях Алєксєя Навального), а також великої кількості будинків російських олігархів. Він сам не заперечував, що працював у Росії, де спроектував кілька десятків вілл, а також будівлі на замовленя «Лукойл», «Газпрому» та інших великих компаній.

Архітектора, який має російське громадянство з 2014 року, на батьківщині звинуватили у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків (50 млн. євро) та порушенні кодексу захисту культурної декларації.

Видання стверджує, що в архітектора вилучили гелікоптер Eurocopter EC130, вартістю у два млн євро. Його було придбано, ймовірно, у Росії, тож часовий ліміт використання було перевищено.

Проте найзагадковішою знахідкою італійських поліцейських стали 143 мистецькі шедеври, серед яких картини Сезанна, Пікассо, Кандинського, Шагала, Міро, Моранді, Модільяні, скульптура Ботеро та багато інших непересічних творів. Їх «власник» не зміг пред’явити сертифікатів, які б засвідчили їх легальне походження. Залишається загадкою, як вони могли опинитись у Чірілло.

Співробітник Фонду боротьби з корупцією Гєоргій Албуров припустив, що картини стали «гонораром» за палац, а походять вони з фондів Ермітажу.

«Путін, мабуть, платив йому із фондів Ермітажу», – написав Албуров у своєму Twitter. Офіційного підтвердження чи спростування не надходило, слідство триває. Італійська поліція складає каталог творів та досліджуватиме їх похоження.

До слова, директор Ермітажу Міхаїл Піотровскій був серед тих діячів культури, які ще у 2014 році підтримали агресивну політику Путіна щодо України.

Чірілло повернувся до Італії уу 2017 році, проживши у Росії 20 років Розслідування щодо його діяльності було розочато у 2021 році. Прокуратура видала ордер на його арешт.