В Італії вдруге цього місяця заарештували активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії

Фінансова гвардія Італії заарештувала нерухомість власника «Сєвєрсталі» Алєксєя Мордашова. Йдеться про житловий комплекс вартістю понад 100 млн єврона Сардинії. Раніше також в Італії заарештували яхту Мордашова, яку оцінюють у 65 млн євро. Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Маріо Драгі 18 березня, інформує Reuters.

«В Італії вдруге цього місяця було арештовано активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії. 4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M, вартість якої становила 65 мільйонів євро», – зазначено у повідомленні.

56-річний Алєксєй Мордашов є основним власником «Сєвєрсталі». Він разом із іншими російськими олігархами потрапив під санкції, які ввів проти російських бізнесменів Євросоюз.

За інформацією «Німецької хвилі», за останні два тижні італійська поліція вилучила вілли та яхти вартістю понад 780 млн євро у семи російських олігархів і посібників режиму Путіна, які потрапили до санкційних списків. Серед них – Алішер Усманов, Владімір Соловйов, Геннадій Тімченко, Алєг Савченко, Петро Авен, Андрій Мельниченко. До слова, саме Мельниченку належала одна з найбільших у світі яхт, яку також арештували в Італії. Її оцінюють у 530 мільйонів євро.

17 березня влада Іспанії затримала яхту Crescent, яка, ймовірно, належить голові «Роснєфті» Ігорю Сєчину. Раніше влада Майорки також затримала яхту, яка належить російському олігарху Алєксандру Міхєєву, і судно, що було у ремонті на верфі в Барселоні і пов’язане з головою «Ростеху» Сєргєєм Чемезовим. 5 березня влада Італії наклала арешт на нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова і телеведучого Володимира Соловйова. Йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії. Також було заарештовано яхту власника Volga Group Геннадія Тимченка і віллу в Тоскані колишнього депутата Держдуми Росії Алєга Савченка. 3 березня влада Німеччини заарештувала в Гамбурзі 156-метрову яхту Алішера Усманова, вартість якої оцінюють у 600 млн доларів.

Нагадаємо, що США створили міжнародну групу для пошуку й арешту активів російської еліти на Заході. До неї увійшли представники Австралії, Великої Британії, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Єврокомісії, повідомляє Міністерство фінансів США. Члени групи також отримали список із 50 осіб, на яких вони мають зосередити свою увагу.