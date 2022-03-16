135-метрова яхта Crescent вважається однією з найбільших у світі

В Іспанії затримали величезну яхту Crescent вартістю 600 млн доларів США, що належить генеральному директору російського нафтового гіганта «Роснєфть» Ігорю Сєчіну, який потрапив до санкційного списку ЄС.

Іспанська влада проводить розслідування, чи належить вона російському олігарху зі санкційного списку ЄС.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в поліції, яхта пришвартована у порту Таррагона в Каталонії. Судно Crescent вартістю 600 млн доларів США належить генеральному директору російського нафтового гіганта «Роснєфть» Ігорю Сєчіну.

За даними сайту Marine Traffic, 135-метрова яхта Crescent вважається однією з найбільших у світі. Вона ходить під прапором Кайманових островів і прибула до Іспанії з Італії в листопаді 2021 року.

61-річний Ігорь Сєчін – російський управлінець, президент державної нафтової компанії «Роснєфть». За оцінками ЗМІ, з 2009 року він вважається другою за впливом людиною в Росії після Владіміра Путіна. На початку березня Франція арештувала іншу 86-метрову яхту Ігоря Сєчіна Amore Vero вартістю 120 млн доларів США.

Нагадаємо, що через санкції ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів, які потрапили до санкційного списку. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову суперяхту соратника Путіна Сергія Чемезова.