Тепер вже затоплена яхта «Lady Anastasia», власником якої є російський чиновник-олігарх Олександр Міхєєв

У порту іспанського острова Майорка український моряк Тарас Остапчук затопив розкішну приватну яхту віце-президента російського збройного концерну «Ростех» Олександра Міхєєва. Свій вчинок Остапчук пояснив помстою за російські обстріли житлових будинків у Києві, пишуть місцеві газети Ultima Hora (ісп.) та Majorka Daily Bulletin (англ.). Вислухавши його пояснення, місцевий суддя звільнив Тараса Оспапчука з-під варти без висунення звинувачень у псуванні чужого майна.

У суботу, 26 лютого, на іспанському острові Майорка заарештували українського матроса Тараса Остапчука за те, що він частково затопив приватну яхту російського чиновника-олігарха Олександра Міхєєва вартістю 7 млн євро. Міхєєв є віце-президентом російського державного концерну «Ростех», який займається розробкою, виробництвом і експортом високотехнологічної зброї.

Тарас Остапчук ще з кількома українцями працював на яхті олігарха «Lady Anastasia». Побачивши новини з України про обстріл житлових будинків у Києві, моряк вирішив помститися і потопити судно, яке в той час було пришвартоване у Порт-Андріано на Майорці.

Тарас Остапчук відкрив корабельні клапани, що обмежують доступ води у трюм, і затопив яхту. Інші українці намагалися відмовити його від цього, але Остапчук заявив, що візьме усю відповідальність за скоєне на себе. «Власник цього корабля – злочинець, який заробляє на життя продажем зброї, а тепер вони вбивають українців», – заявив Тарас Остапчук, дочекавшись поліцейських.

Український моряк Тарас Остапчук (фото Антона Геращенка)

Наступного дня у неділю, 27 лютого, під час судового засідання Тарас Остапчук пояснив свій вчинок у суді. Він повторив судді, що власник яхти Олександр Міхєєв відповідає за виробництво зброї, якою знищують його країну. На засіданні моряк показав відео обстрілу російською технікою цивільного будинку в Києві, пише Ultima Hora.

Суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в житловий будинок в Києві, звільнив моряка Тараса Остапчука з-під варти, не висунувши йому жодних звинувачень.

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