Тарас Остапчук повернувся в Україну та пішов служити в Збройні сили, де ремонтує бойову техніку

Українець Тарас Остапчук, який наприкінці лютого затопив приватну яхту російського чиновника вартістю 7 млн євро, повернувся в Україну та пішов служити в ЗСУ. Про це 31 березня повідомило міністерство оборони України.

Після початку повномасштабної війни в Україні в порту іспанського острова Майорка український моряк Тарас Остапчук затопив розкішну приватну яхту віце-президента російського збройного концерну «Ростех» Олександра Міхєєва. Свій вчинок Остапчук пояснив помстою за російські обстріли житлових будинків у Києві.

Тепер вже затоплена яхта російського чиновника-олігарха Олександра Міхєєва (фото Ultima Hora)

На суді Тарас Остапчук повторив, що власник яхти Олександр Міхєєв відповідає за виробництво зброї, якою знищують його країну. На засіданні моряк показав відео обстрілу російською технікою цивільного будинку в Києві. Суддя, побачивши кадри попадання російської ракети в житловий будинок в Києві, звільнив моряка з-під варти, не висунувши йому жодних звинувачень.

Міністерство оборони України 31 березня повідомило, що після цього випадку Тарас Остапчук повернувся в Україну та пішов служити в Збройні сили, де ремонтує бойову техніку.

31 березня триває 36 день повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія.