Росіяни обіцяли, але обстріляли. Після вчорашніх переговорів російська делегація обіцяла зменшити присутність військ на Чернігівщині та Київщині, але їхні військові ще до ранку завдали не один авіаудар по цих областях. Обстріли були й у інших областях, але наші ЗСУ також знищували сили противника.

ZAXID.NET підсумовує тридцять п’ятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Після переговорів, на яких російська делегація заявила, що зменшать присутність своїх військ на Чернігівщині та Київщині, росіяни ще вночі обстріляли ці області.

Ворог також атакував три промислові об'єкти на Хмельниччині. Вперше від початку повномасштабної війни ракетного обстрілу зазнав і безпосередньо Хмельницький. Противник також завдав авіаудару по нафтобазі в Дніпрі.

На Житомирщині внаслідок авіаударів згоріло підприємство, росіяни обстріляли житлові квартали Лисичанська, на Донеччині противник застосував заборонені фосфорні бомби, що спричинило десяток пожеж. Щодо пожеж, то на Київщині рятувальники 16 годин гасили пожежу продуктового складу після обстрілів.

Ми розповідаємо історію 33-річної Юлії Матвієнко з Чернігова, яка пережила приліт російської ракети у власну квартиру та самотужки врятувала трьох маленьких доньок.

Втрати російських окупантів

Українські зенітники збили три російські винищувачі та БПЛА. На Чернігівщині українські військові розбили підрозділ логістики росіян, а на Харківщині росіяни втекли з поля бою, покинувши вогнеметну систему «Сонцепьок».

На сході ЗСУ знищили 46 одиниць ворожої техніки та 200 росіян. Артилеристи 58 бригади ЗСУ також знищили 14 одиниць російської техніки.

Станом на ранок 29 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17300 військових. Також було знищено:

танків – 605 (+8);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 723 (+13);

артилерійських систем – 305 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 96 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+0);

літаків – 131 (+4);

гелікоптерів – 131 (+2);

автомобільної техніки – 1 184 (+6);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 75 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 81 (+10);

спеціальна техніка – 21 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 15 людей. Відомо також про жертви через обстріл житлових кварталів Лисичанська.