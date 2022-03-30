У середу, 30 березня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили три ворожі атаки, знищили 200 росіян та 46 одиниць різної техніки.

Серед знищеної ворожої техніки:

танків – 7

БТР – 2

БМП – 11

ББМ – 1

артилерійських систем, мінометів – 11

РСЗВ – 4

АТ – 9

БПЛА – 1

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.