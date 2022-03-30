ЗСУ знищили 46 одиниць ворожої техніки та 200 росіян
Серед знищеної техніки є танки, бойові машини, артилерійські системи
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 30 березня, українські військові в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» відбили три ворожі атаки, знищили 200 росіян та 46 одиниць різної техніки.
Серед знищеної ворожої техніки:
- танків – 7
- БТР – 2
- БМП – 11
- ББМ – 1
- артилерійських систем, мінометів – 11
- РСЗВ – 4
- АТ – 9
- БПЛА – 1
За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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