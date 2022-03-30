Будівлю Миколаївської ОДА, що розташована у місті Миколаїв, обстріляли російські військові вранці 29 березня

Рятувальники деблокували тіла 14 людей з-під завалів будівлі Миколаївської ОДА, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні. Таким чином, становм на 12:30 30 березня, кількість жертв зросла до 15.

Будівлю Миколаївської ОДА, що розташована у місті Миколаїв, обстріляли російські військові вранці 29 березня. За даними голови ОДА Віталія Кіма, ракета влучила саме у його кабінет, проте у цей час його не було на роботі.

Авіаудар повністю зруйнував центральну секцію будівлі з дев’ятого по перший поверхи.

Станом на 12:30 30 березня рятувальники повідомили про 15 загиблих, проте пошуково-рятувальні роботи на об'єкті продовжуються.

До робіт залучено 63 рятувальники, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють крани, екскаватор, самоскиди.