29 березня росіяни ракетами обстріляли будівлю Миколаївської ОВА

Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації росла до 28-ми. Про це у п’ятницю, 1 квітня, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

За чотири дні рятувальники деблокували з-під завалів тіла 28 загиблих унаслідок авіаудару по будівлі Миколаївської ОВА.

«З-під завалів рятувальники вивільнили 27 тіл загиблих та 1 людина померла у лікарні. Роботи тривають цілодобово», – повідомили у обласному управління ДСНС.

Нагадаємо, вранці 29 березня росіяни здійнили ракетний обстріл будівлі Миколаївської ОВА. Авіаудар повністю зруйнував центральну секцію будівлі з дев’ятого по перший поверхи. За даними голови ОВА Віталія Кіма, ракета влучила саме у його кабінет, проте у цей час його не було на роботі.