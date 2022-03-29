Російська ракета пробила дев'ять поверхів будівлі Миколаївської ОДА

У будівлю Миколаївської обласної державної (на час воєнного стану – військової) адміністрації у вівторок, 29 березня, влучила російська ракета. Станом на вечір вівторка стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 12, 33 людини отримали поранення, а ракета пробила дев’ять поверхів будівлі, повідомило «Радіо Свобода».

Відомо, що поранені перебувають у міських лікарнях, деякі у важкому стані. Як пізніше повідомив голова ОВА Віталій Кім, його не було на роботі, а ось ракета влучила саме у його кабінет. За інформацією «Радіо Свобода», ракета, скоріш за все, була морського базування. Приліт стався о 8:45. Вибухова хвиля пошкодила декілька будинків поруч, а сама ракета пробила дев’ять поверхів будівлі.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами шукають людей.