Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку. Про це повідомили у повітряному командуванні «Схід».

«Повітряне командування «Схід» інформує: Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Яка ситуація на Харківщині?

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ЗСУ поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках. «Сьогодні зранку, близько 11 години, у Харківському районі наші сили повітряної оборони збили російський винищувач. Після цього активність авіації над областю різко зменшилася», – констатував Синєгубов.

За його словами, найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм, там тривають бої. Людей евакуюють з міста і завезуть гуманітарну допомогу, як тільки з’явиться така можливість, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, напередодні протиповітряна оборона Харківщини також збила над Ізюмом російський літак-винищувач. Українським військовим вдалося влучити ще й у ворожий безпілотник.