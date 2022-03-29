Віталій К. збив російський вертоліт Ка-51 з ПЗРК

Стрілець-зенітник підрозділу протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ збив Ка-52 на Харківщині. Про це у вівторок, 29 березня, повідомило командування десантних військ ЗСУ.

Під час виконання бойового завдання в Харківській області стрілець-зенітник підрозділу протиповітряної оборони однієї з військових частин Десантно-штурмових військ Віталій К. знищив бойовий вертоліт ЗС РФ Ка-52, відомий серед військових як «Алігатор».

Зокрема, виявивши російський вертоліт Ка-52 на висоті близько 500 метрів, десантник здійснив бойовий пуск з ПЗРК в напрямку цілі та уразив її. Гвинтокрил вибухнув у повітрі.

«Цей “Алігатор” міг забрати багато життів українців, як військових, так і цивільних громадян. Тому він і пішов у слід за російським військовим кораблем», – відзначив десантник Віталій К.