29 березня протиповітряна оборона Харківщини збила над Ізюмом ще один російський літак-винищувач. Також вдалося влучити у ворожий безпілотник.

«Й знову район Ізюму, який притягує ворожі повітряні цілі на вірну загибель. Завдяки нашому ППО: мінус один БПЛА та мінус один "всепогодний" винищувач-бомбардувальник», – повідомили у Повітряному командуванні «Схід».

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, російські окупанти не полишають надії захопити місто Ізюм, а також обстрілюють Харків та Барвінкове.

Також на Харківщині українські військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор».