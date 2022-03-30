Приміщення місцевого підприємства вщент знищено

29 березня росіяни з літака обстріляли цивільні об’єкти у Малинській ОТГ Коростенського району на Житомирщині. Внаслідок авіанальоту знищено виробничий цех місцевого підприємства.

Російський літак наніс авіаудари по підприємству на Житомирщині близько восьмої години ранку, повідомляє Житомирська прокуратура.

Інші снаряди вибухнули неподалік двох сіл, спричинивши пожежу лісу та сухої рослинності.

Коростенська окружна прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов’язаних із застосуванням засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом (ч. 1 ст. 438 КК України).

У попередню добу, 28 березня росіяни здійснили авіаудар з літака по будинках мирних жителів Малинської територіальної громади. Снаряд впав у двір місцевого жителя, внаслідок вибуху будинок пошкоджено, господар отримав контузію. А 25 березня у селі Малинської громади військові РФ зруйнували приватний житловий будинок, приміщення шкільної їдальні та продуктовий магазин.

Нагадаємо, 28 березня на Житомирщині росіяни обстріляли три військові частини.