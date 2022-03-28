Рештки ракети, яку запустили на Житомирщину під час попередніх обстрілів

На Житомирщині росіяни обстріляли три військові частини. Один з об’єктів – склад зброї, повідомив голова Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко.

Субота, за словами голови Житомирської військової адміністрації, була спокійна. А в неділю, 27 березня, після 22:00 в області було завдано обстріли трьох військових частин.

«В неділю окупанти повернулися до постійних обстрілів на Житомирщині. Вчора був обстріл фактично трьох військових частин. Один з них це склади зброї. Двоє військовослужбовців постраждали», – сказав у ранковому зверненні Віталій Бунечко.

Також він додав, що по цивільних об’єктах росіяни цієї доби не стріляли.

Як уточнили у поліції Житомирщини, увечері 27 березня ворожих авіаобстрілів зазнав Коростенський район.

Нагадаємо, як повідомляв радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, ввечері 27 березня російські війська влаштували масовий обстріл ракетами українських міст – Луцька, у якому окупанти обстріляли нафтобазу, Харкова, Житомира, Рівного.