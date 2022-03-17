У місті зруйнована цивільна і військова інфраструктура

16 березня росіяни вперше обстріляли Бердичів. Про це повідомив мер міста Сергій Орлюк. Він розповів, що по місту нанесли ракетний удар близько 4 ранку.

«Зруйнована військова інфраструктура, руйнувань зазнали цивільні об’єкти. Є постраждалі і військові, і цивільне населення. Є загиблі і тяжко поранені», – сказав мер Бердичева.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко зазначив, що одна людина загинула, двоє поранено. Однак у Бердичівській районній військовій адміністрації уточнили, що серед особового складу військової частини є значні втрати, не вказуючи конкретних цифр. Також там додали, що фактично зруйновано інфраструктуру військового навчального центру.

«В результаті сьогоднішнього авіанальоту зруйновано будинки в одному з житлових масивів міста, також є постраждалі серед цивільного населення. Кількість жертв уточнюються», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 16 березня росіяни обстріляли місто Сарни у Рівненській області. Ракетний удар нанесли по військовому об’єкту. Українські військові повідомляють, що російські війська використовувати територію Білорусі для розміщення ракетних комплексів та нанесення ракетних ударів по території України.

Генштаб ЗСУ просить не повідомляти точну інформацію про обстріли міст ворогом, щоб навідники не використали її для коригування пострілів. Тому інформація від офіційних осіб доволі обмежена, щоб не завдати шкоди.