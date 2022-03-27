Щодня дедалі більше ракет росіяни запускають по Україні

Російські війська влаштували масований обстріл ракетами українських міст. Окрім згадуваного раніше Луцька, у якому окупанти обстріляли нафтобазу, під удари потрапили також Харків, Житомир, Рівне. Про це повідомив радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з РФ Михайло Подоляк.

«Щодня дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі Україну. Європі це точно подобається?», – написав він.

Знову тотальні ракетні удари по . Луцьк, Харків, Житомир, Рівне. Щодня ​​дедалі більше ракет. Маріуполь під килимовими бомбардуваннями. У росіян більше немає мови, гуманізму, цивілізованості. Лише ракети, бомби та спроби стерти з лиця землі . Європі це точно подобається? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 27, 2022

Про потужні вибухи журналісти ТСН повідомляють і в Києві та Черкаській області.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, встановлено, що у Бориспільському районі у районі с. Гнідин, а також у районі м. Васильків та с. Софіївська Борщагівка сталися вибухи, інформація щодо постраждалих встановлюється. Це працювали системи ППО.

Нагадаємо, що за офіційними даними голови Волинської ОВА, в Луцьку влучили в нафтобазу. Аналогічного удару по нафтосховищі напередодні російські військові злочинці завдали у Львові.