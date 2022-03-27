Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі у Луцьку. Вибухи прозвучали близько 22:00 ввечері 27 березня. Додамо, що напередодні ворог атакував ракетами нафтобазу в місті Дубно, що на Рівненщині.

У соцмережах про вибухи повідомили ввечері 27 березня, близько 22:00. В цей час на території області тривала повітряна тривога, яку оголосили в 21:42. Голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко попросив волинян залишатись в укриттях.

Згодом він зазначив, що ворог завдав ракетного удару по нафтобазі. «Щодо вибухів, що пролунали. Це були ракетні удари по нафтобазі. Повітряна тривога триває. Будьте в укриттях», – попросив Юрій Погуляйко.

Нагадаємо, напередодні ввечері, 26 березня, в небі над Волинню українські військові збили три ворожі ракети, які летіли зі сторони Білорусі. Згодом стало відомо, що сусідня Рівненщина таки постраждала від ракетного удару: ворог атакував нафтобазу в місті Дубно.

Раніше росіяни двічі атакували луцький військовий аеродром. Перші вибухи містяни чули близько 07:00 у перший день війни, 24 лютого. Наступного разу росіяни випустили чотири ракети по аеродрому 11 березня. Внаслідок цього летовище було повністю зруйновано, заявив луцький міський голова Ігор Поліщук.